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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 12:01 BJT

《外汇动态》美元/日圆跳升至79上方的两周高位,日本央行多次抛售日圆

0349GMT--美元兑日圆JPY=跳升2.6%,至79日圆上方的两周高位,因日本央行多次干预,吸收大量抛单.

市场人士称,日本央行在79日圆水准抛售了价值10亿美元的日圆.东京外汇交易员表示,在央行于78日圆下方出手干预後,随即买入美元的投机客,目前正积极锁定获利.

市场发现出口商在79日圆上方积极抛售美元,日本散户投资者亦在卖出.

美元/日圆目前报79.09,盘中高见79.15,为7月20日以来最高.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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