〔路透专访〕中国猪八戒网力推服务业电子商务,有意赴美上市(更新版)

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* 三年後年交易额达10亿美元,收入逾1亿美元

* 英文网站收入略超中文网站

* 三年内启动赴美上市计划

作者 林琦/苏爱萍

路透上海8月4日电---借助中国电子商务的蓬勃发展,起步于威客(Witkey)网站的重庆猪八戒网络公司,亦正推动其服务业电子商务平台的成熟壮大,冀望三年後的年收入超过1亿美元,较今年增逾10倍,并将适时启动赴美上市计划.

中国最大威客网站--猪八戒网的创始人、首席执行官(CEO)朱明跃指出,7月公司已建立英文网站(Witmart.com),并在美国休斯敦成立分公司,开拓海外市场.预计三年後,公司将达到一年10亿美元的交易额,而英文网站的交易额和收入将会略超过中文网站.

"此前的四年是我们完成盈利模式的验证和完善,未来的三年将完成交易规模的成长."他在接受路透电话专访时指出.

据其介绍,前四年,猪八戒的网上交易额以年均3-5倍的速度成长.今年前七个月,其网上交易额已超过2亿元人民币,并超过前四年的总和,预计今年总交易额将达到5亿元.

2005年,时任重庆晚报首席记者的朱明跃以自己的绰号"猪八戒"注册了zhubajie.com的域名,作为个人博客地址.2006年他将该网址改造成一个威客网站,并于当年9月正式辞职,成立猪八戒网络公司,同时获得1,000万元的风险投资.今年4月又获得知名创投公司IDG资本1,000万美元的投资.

IDG资本是专注投资中国市场的投资基金,管理基金总规模为38亿美元,并已投资了百度(BIDU.O)、当当网DANG.N、土豆网、搜房网(SFUN.N)等一系列知名网络公司.

尽管电子商务仍是创投公司近期的投资热点,但第三方研究机构投中集团最新报告认为,综合性B2C平台及团购的投资已趋于饱和,投资者正向更新的细分领域迈进,奢侈品B2C及电子商务服务业投资更受关注.

**巨大的海外市场**

朱明跃表示,威客模式是中国原创的商业模式,因为中国拥有一个庞大的创意工作劳动力市场.而公司看好海外市场,是因为海内外创意工作者的巨大报酬差距.这将推动西方国家大量的服务业外包,而威客就是一种变相的外包方式.

他举例说,英国有一家企业主需要设计舞会的海报,在其本土需要1,000英镑.但他在猪八戒网上悬赏100英镑,竟然有200多份创意稿件应征,而且质量都不错,最终他选择了40多份创意.

"海外市场具有很大的市场空间,"朱明跃指出,其成立一个月的英文网站,已有超过10万美元的交易额,表现超乎原本预期.

这类通过互联网把自己的智慧、能力、经验转化为实际收益的行为命名为"威客"(Witkey).而起步于威客网站的猪八戒网更是将自己的未来定位于服务业的电子商务网站,其收入主要来自于交易佣金.

猪八戒网推出的中介服务包括品牌设计、网络营销、应用设计、装修、文案写作、网站开发等多种类型.其会员超过529万,买家遍及中国、美国、英国和日本在内的25个国家和地区.

**转型服务业电子商务平台**

威客网站的业务最初定位于程序开发和设计,但朱明跃认为,威客实际上就是服务业的电子商务,"未来第三产业的规模有多大,威客模式的规模就会有多大."

他称,公司正推进向服务业交易平台的转型,但因公司现金流相当不错,短期内没有新一轮融资计划,"当我们希望业务有跳跃性提升时,才会考虑下一轮融资."

他介绍说,企业或买家将一些非核心业务在网上悬赏,并预先将酬金存于猪八戒这个中介平台,而卖家(应征者)则将创意上传,若被选中,则会得到酬金.网站根据其能力等级或信用等级,以及交易记录,为其设定会员评级,自"猪一戒"到"猪八戒"不等.

朱明跃还指出,公司业务面临最大的挑战来自于沟通障碍,这并不是指不同语言间的沟通,而是指互联网沟通效率低于当面沟通,而且不同文化间的沟通还存在文化鸿沟.公司正考虑制作更多更便利的沟通工具.

对于近期海外资本市场对于中资概念股的信任危机,他认为,这种危机只是暂时的,随着中国经济继续成长及企业更加成熟,中资企业赴美上市仍是不错的选择.

"公司准备用三年左右的时间,启动海外上市计划,是基于公司的发展战略和对于外部资本市场的判断."他表示.(完)