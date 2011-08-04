《全球市场》日本干预汇市打压日圆,谨慎情绪令日本外亚股疲软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日圆全面下跌,此前日本当局干预汇市阻升日圆
* 日本股市表现亮眼,但投资者态度谨慎
* 其它亚洲股市微跌
* 全球经济成长、欧洲局势忧虑仍令投资者惴惴不安
路透悉尼8月4日电---日圆周四下跌,此前日本当局出手干预,但投资者仍避开风险较高资产,不确定欧洲央行是否会加入扩大购债规模的行列,来抗击信心危机.
在瑞士央行意外下调利率削弱本币後一天,日本央行多次抛售日圆,令日圆兑美元大挫约2.5%.
日本当局干预汇市提振了大型出口股,日经指数.N225上涨1.1%,表现优于亚洲其它股市.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。