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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 12:16 BJT

《全球市场》日本干预汇市打压日圆,谨慎情绪令日本外亚股疲软

* 日圆全面下跌,此前日本当局干预汇市阻升日圆

* 日本股市表现亮眼,但投资者态度谨慎

* 其它亚洲股市微跌

* 全球经济成长、欧洲局势忧虑仍令投资者惴惴不安

路透悉尼8月4日电---日圆周四下跌,此前日本当局出手干预,但投资者仍避开风险较高资产,不确定欧洲央行是否会加入扩大购债规模的行列,来抗击信心危机.

在瑞士央行意外下调利率削弱本币後一天,日本央行多次抛售日圆,令日圆兑美元大挫约2.5%.

日本当局干预汇市提振了大型出口股,日经指数.N225上涨1.1%,表现优于亚洲其它股市.

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