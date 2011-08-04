《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币普遍上扬,受日本央行干预推动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月4日电---美元兑日圆以外亚洲货币普遍上扬,得益于日本央行干预推动美元/日圆攀升.
市场人士正根据事实推理猜测这可能源于外汇市场的普遍干预,瑞士央行昨天调低利率至零水平和今天日本央行出手干预汇市.
尽管这可能不会最终取得成功,但对日圆兑美元以外货币的资金流显然会产生直接的影响,不过全面效果的浮现尚需等待一两天,并观望日本央行准备介入的程度,此前日本央行两度干预汇市仅持续一天,结果遭遇惨败.
亚洲股市涨跌不一,但外资依然在大举抛售韩国和台湾股票.与之形成鲜明对比的是,日本以外亚洲债券普遍吸引新资金买盘.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。