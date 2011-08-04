《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币普遍上扬,受日本央行干预推动

IFR悉尼8月4日电---美元兑日圆以外亚洲货币普遍上扬,得益于日本央行干预推动美元/日圆攀升.

市场人士正根据事实推理猜测这可能源于外汇市场的普遍干预,瑞士央行昨天调低利率至零水平和今天日本央行出手干预汇市.

尽管这可能不会最终取得成功,但对日圆兑美元以外货币的资金流显然会产生直接的影响,不过全面效果的浮现尚需等待一两天,并观望日本央行准备介入的程度,此前日本央行两度干预汇市仅持续一天,结果遭遇惨败.

亚洲股市涨跌不一,但外资依然在大举抛售韩国和台湾股票.与之形成鲜明对比的是,日本以外亚洲债券普遍吸引新资金买盘.(完)