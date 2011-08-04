《外汇动态》日本干预汇市或引发其它亚洲央行的竞争性干预--分析师

0353GMT---分析师表示,日本出手阻升日圆JPY=,或促使其它亚洲国家外汇当局采取更多干预措施,来减缓本币涨势.

在日本当局行动前,亚洲各国央行就曾被发现买入美元遏制本币升值.

"这些未经协调的举动可能导致竞争性干预,尤其在亚洲.例如日本的干预令坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)跳升25个点子,而即使新加坡金融管理局尚未采取行动,这也会令其尽快出手.对其它亚洲国家央行来说同样如此,"澳洲联邦银行(CBA)亚洲驻新加坡汇率策略师Andy Li表示.