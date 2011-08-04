《外汇动态》日本干预汇市或引发其它亚洲央行的竞争性干预--分析师

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0353GMT---分析师表示,日本出手阻升日圆JPY=,或促使其它亚洲国家外汇当局采取更多干预措施,来减缓本币涨势.
在日本当局行动前,亚洲各国央行就曾被发现买入美元遏制本币升值.
"这些未经协调的举动可能导致竞争性干预,尤其在亚洲.例如日本的干预令坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)跳升25个点子,而即使新加坡金融管理局尚未采取行动,这也会令其尽快出手.对其它亚洲国家央行来说同样如此,"澳洲联邦银行(CBA)亚洲驻新加坡汇率策略师Andy Li表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。