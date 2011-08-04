〔钢铁产业〕丰田汽车与新日本制铁达成协议,钢板涨价15%--日经

路透东京8月4日电---日本经济新闻报导,丰田汽车(7203.T)已与新日本制铁(5401.T)达成协议,在今年4-9月的半年内钢板涨价15%,或每吨上涨13,000日圆(169美元).

该涨价幅度符合分析师13,000-15,000日圆的预期,考虑到新日铁努力削减成本,此番涨价料足以弥补上涨的原材料成本.

丰田汽车和新日铁均不愿对此置评.

新日铁上周预测,尽管出口市场环境愈加严峻,截至2012年3月止财年利润仍有望增长1.6%,似乎表明该公司已与汽车厂商达成较大幅度的涨价协议.

该公司预计,4-9月平均钢价上升10%至每吨89,000日圆.该公司并未透露具体钢材品种或客户的价格涨幅.

报导提到,丰田同意接受涨价旨在确保稳定供应.此前日产汽车(7201.T)与新日铁达成协议,同意钢板每吨涨价13,000日圆.[ID:nCT0459071]

报导并称,尽管钢板涨价幅度因类型不同而存在差异,部分品种的涨幅高达15%.(完)