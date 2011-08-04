〔东京汇市〕日圆大跌,日本当局干预汇市阻升日圆

* 日本财相证实单方面干预汇市

* 日本央行干预汇市

* 日本央行料将放宽货币政策--消息

* 亚洲央行、日本出口商及散户投资者抛售美元兑日圆

路透东京8月4日电---日圆兑美元周四下跌2.7%,因日本当局出手阻升日圆,来支撑其经济.昨日瑞士央行意外调降利率,以遏制瑞郎涨势.

日本财务大臣野田佳彦确认当局曾干预汇市,并表示行动为单方面,且曾就干预同其他国家进行沟通.[ID:nCN1875005]