〔路透基点〕锦兴国际控股贷款规模扩增至6.90亿港元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,纺织企业--锦兴国际控股有限公司5亿港元的3.5年期贷款,规模扩增至6.90亿港元,有八家银行参贷.
恒生银行和汇丰控股为受托主办行和额度分配行.
此次摊还贷款含全部费用的价码最高为312基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点.
2010年6月时,锦兴国际附属企业--锦兴布业有限公司搁置一项3亿港元的三年期再融资交易.最初该交易是计划为4.40亿港元四年期定期贷款中的一部分提供再融资.後者在2007年4月完成.(完)
--编译 洪曦;审校 龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。