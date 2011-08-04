〔路透基点〕锦兴国际控股贷款规模扩增至6.90亿港元

路透香港8月4日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话称,纺织企业--锦兴国际控股有限公司5亿港元的3.5年期贷款,规模扩增至6.90亿港元,有八家银行参贷.

恒生银行和汇丰控股为受托主办行和额度分配行.

此次摊还贷款含全部费用的价码最高为312基点,利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码225个基点.

2010年6月时,锦兴国际附属企业--锦兴布业有限公司搁置一项3亿港元的三年期再融资交易.最初该交易是计划为4.40亿港元四年期定期贷款中的一部分提供再融资.後者在2007年4月完成.(完)