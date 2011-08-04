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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 13:09 BJT

《企业看点》--8月4日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月4日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述知情人士报导称,英国软件公司Misys PlcMSY.L被Fidelity National Information Services(FIS.N)洽购的谈判破裂,双方之前未能就价格达成协议.[ID:nL3E7J40EF]

* 华尔街日报网络版引述知情人士称,Liberty MediaLINTA.O正为收购Barnes & Noble(BKS.N)的要约安排融资.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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