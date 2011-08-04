《企业看点》--8月4日财务活动报导摘要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透班加罗尔8月4日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博引述知情人士报导称,英国软件公司Misys PlcMSY.L被Fidelity National Information Services(FIS.N)洽购的谈判破裂,双方之前未能就价格达成协议.[ID:nL3E7J40EF]
* 华尔街日报网络版引述知情人士称,Liberty MediaLINTA.O正为收购Barnes & Noble(BKS.N)的要约安排融资.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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