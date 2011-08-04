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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 13:20 BJT

〔日本央行〕一致决定进一步放宽政策,扩大资产购买规模

路透东京8月4日电---日本央行周四宣布:

* 全体委员一致决定进一步放宽货币政策

* 维持隔夜利率目标在0-0.1%不变

* 增加资产购买规模,自10万亿日圆提高至15万亿日圆

* 将资产购买以及有担保市场操作的资金规模从40万亿日圆提高至50万亿日圆

* 将有担保市场操作规模提高至35万亿日圆

* 将长期日本公债购买规模提高至4万亿日圆

* 市场依然担忧美国的债务问题

* 对美国经济前景的谨慎情绪升温

* 欧洲债务问题的紧张形势依旧存在

* 源于海外形势发展的外汇与资本市场走势,可能会损及日本企业信心与经济活动

* 对日本经济的下行风险需愈发谨慎

* 日本经济前景变数很大

* 日本实现物价稳定需要时间 (完)

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