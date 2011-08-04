〔日本央行〕一致决定进一步放宽政策,扩大资产购买规模

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月4日电---日本央行周四宣布:
* 全体委员一致决定进一步放宽货币政策
* 维持隔夜利率目标在0-0.1%不变
* 增加资产购买规模,自10万亿日圆提高至15万亿日圆
* 将资产购买以及有担保市场操作的资金规模从40万亿日圆提高至50万亿日圆
* 将有担保市场操作规模提高至35万亿日圆
* 将长期日本公债购买规模提高至4万亿日圆
* 市场依然担忧美国的债务问题
* 对美国经济前景的谨慎情绪升温
* 欧洲债务问题的紧张形势依旧存在
* 源于海外形势发展的外汇与资本市场走势,可能会损及日本企业信心与经济活动
* 对日本经济的下行风险需愈发谨慎
* 日本经济前景变数很大
* 日本实现物价稳定需要时间 (完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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