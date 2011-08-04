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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 13:05 BJT

〔背景资料〕中国人民银行三季度公开市场操作一览表

1.以下为中国人民银行2011年第三季度所发行的央行票据总额和各期收益率:

日期 发行量 三个月期(%) 一年期(%) 三年期(%) 预估值

(亿元人民币)

8/4 10 3.0801 -- -- 持平于3.0801%

8/2 10 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%

7/28 10 3.0801 -- -- 持平于3.0801%

7/26 10 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%

7/21 60 3.0801 -- -- 持平于3.0801%

7/19 50 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%

7/14 50 -- -- 3.89% 涨0-10个基点(bp)

7/14 460 3.0801 -- -- 持平于3.0801%

7/12 110 -- 3.4982 -- 持平于3.4982%

7/7 300 3.0801 -- -- 上涨10个bp左右

7/5 20 -- 3.4982 -- 持平于3.4982%

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2.以下为央行第三季度所进行的正回购操作总额和各期利率

日期 招标量 28天期(%) 91天期(%)

(亿元人民币)

7/19 250 2.80 --

7/14 500 -- 3.08

7/12 990 2.80 --

7/7 600 -- 3.08

7/5 220 2.80 --

注: 浏览央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]

央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699]

央行2010年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1519379]

央行2010年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1337287](完)

--发稿 边竞; 审校 李宏薇

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