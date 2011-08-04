〔背景资料〕中国人民银行三季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
1.以下为中国人民银行2011年第三季度所发行的央行票据总额和各期收益率:
日期 发行量 三个月期(%) 一年期(%) 三年期(%) 预估值
(亿元人民币)
8/4 10 3.0801 -- -- 持平于3.0801%
8/2 10 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%
7/28 10 3.0801 -- -- 持平于3.0801%
7/26 10 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%
7/21 60 3.0801 -- -- 持平于3.0801%
7/19 50 -- 3.4982 -- 持稳在3.4982%
7/14 50 -- -- 3.89% 涨0-10个基点(bp)
7/14 460 3.0801 -- -- 持平于3.0801%
7/12 110 -- 3.4982 -- 持平于3.4982%
7/7 300 3.0801 -- -- 上涨10个bp左右
7/5 20 -- 3.4982 -- 持平于3.4982%
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2.以下为央行第三季度所进行的正回购操作总额和各期利率
日期 招标量 28天期(%) 91天期(%)
(亿元人民币)
7/19 250 2.80 --
7/14 500 -- 3.08
7/12 990 2.80 --
7/7 600 -- 3.08
7/5 220 2.80 --
注: 浏览央行2011年二季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1131508]
央行2011年一季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1713699]
央行2010年四季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1519379]
央行2010年三季度公开市场操作情况,请点选[ID:nCN1337287](完)
--发稿 边竞; 审校 李宏薇
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。