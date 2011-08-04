《国际主要央行公开市场操作一览》--8月4日

路透上海8月4日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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7/29 购买公债 27.20 01/31/2014-06/30/2015

《本周主要新闻》

--美国经济增长虽然乏力,但不足以促使美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克要求实施新一轮的货币激励措施.但如果美国债务僵局无法破冰或者通胀回落,倒是有可能导致美联储采取行动.不过,美联储官员预计当前季度经济增长将大幅加速,且美联储不太可能考虑推出第三轮量化宽松政策(QE3),除非加速成长的情况并未实现.即便如此,亚特兰大联储总裁洛克哈特周五亦称,推出新一轮宽松举措的门槛"非常高".[ID:nCN1865975]

--据CNBC报导,圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称,未能上调举债上限对美国经济可能有无法估量的後果,预计会在最後时刻达成协议.他表示,美联储无法直接从财政部购买公债,如果出现危机,美联储可能会提供流动性.不要指望美联储来修补可能由未能上调举债上限引发的损害.布拉德指出,GDP数据证实了美联储所了解的情况,即上半年经济表现疲弱.他预计下半年经济成长改善,不能排除进一步放宽货币政策的可能性.[ID:nCN8478224]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/2 七天期反向交易 1,720.21 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -740.00 0.92%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--据媒体转述,欧洲央行管理委员会成员莫尔许表示,欧元区2011年及2012年经济成长幅度将高于不致引发通胀的理想"潜在"水准.莫尔许在韩国报纸Korea Herald周一刊出的专访中表示,今年及明年的经济表现将高于潜在成长水准.莫尔许指出,失业率正在下滑,通胀预期受到良好控制,负责欧元货币政策方面的主管机构能够全然专注于达成中期物价稳定的目标.[ID:nCT0472049]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

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周三 27,900

上周三 30,030

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当期变化 -2,130

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行总裁白川方明周三表示,需留意日圆升值对日本经济的不利影响,以及经济和物价在近期日圆上涨下的走势.当海外经济前景充斥不确定性之际,日圆升值不利于日本经济.当前的汇市波动更多是美元全面疲软而非日圆上涨,货币基础和汇市波动间并没有明确关联.[ID:nCN1872689]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行2,469.5亿台币存单.相较存单到期金额2,290亿,存单发行馀额增加179.5亿.[ID:nCT0386490]

--台湾央行周二表示,当日共发行936亿台币存单.相较存单到期金额356亿,存单发行馀额增加580亿.[ID:nCT0472379]

--台湾央行周一表示,当日共发行1,918.5亿台币存单.相较存单到期金额1,752.7亿,存单发行馀额增加165.8亿.[ID:nCT0471781](完)