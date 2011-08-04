〔企业结盟〕日立制作所和三菱重工将成立合并筹备委员会--日经新闻

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月4日电---日本经济新闻周四报导,日立制作所(6501.T)和三菱重工(7011.T)将很快成立合并筹备委员会,以讨论合并哪些部门,及合并的最佳方式.
该报导亦称,日立制作所社长中西宏明(6501.T)和三菱重工社长Hideaki Omiya有可能领导该委员会.
稍早时,两名消息人士对路透表示,在媒体得知双方进行谈判的消息後,谈判曾暂停.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选