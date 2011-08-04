〔企业结盟〕日立制作所和三菱重工将成立合并筹备委员会--日经新闻

路透东京8月4日电---日本经济新闻周四报导,日立制作所(6501.T)和三菱重工(7011.T)将很快成立合并筹备委员会,以讨论合并哪些部门,及合并的最佳方式.

该报导亦称,日立制作所社长中西宏明(6501.T)和三菱重工社长Hideaki Omiya有可能领导该委员会.

稍早时,两名消息人士对路透表示,在媒体得知双方进行谈判的消息後,谈判曾暂停.(完)