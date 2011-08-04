〔中国货币市场〕七天回购触及近两月新低,市场忧资金面先甜後苦(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月4日电---中国银行间市场周四资金面较为宽松.在流动性紧张持续缓解背景下,本周央行却未在公开市场启动正回购,令市场颇感意外.持续公开市场资金净投放,打压七天回购利率触及近两个月新低.
不过交易员指出,尽管流动性紧张已经极大缓解,但机构心态却反而忐忑.考虑到通胀压力并无明显缓解迹象,或许央行暂时允许资金面宽松是为月底再次上调存款准备金率做准备.本月资金面很可能"先甜後苦".
"七天回购(利率)快跌到3.2%,已经很久没看到这麽低的资金价格了."上海一银行交易员称,"说不定央行是先给点胡萝卜吃,然後再打一棒子,月底很可能再上调存款准备金率."
他表示,央行自年初以来,一直极力控制市场过剩流动性.本周在资金面持续缓解情况下,央行却在公开市场没有正回购等操作回笼资金,确实感觉有些意外,推测可能是央行为月底调整存款准备金率做准备,暂时容忍资金面的宽松.
央行本周公开市场净投放440亿元人民币,此前已经连续两周维持资金净投放.[CN/MMTCN]
而华东的一银行交易员指出,尽管七天回购利率较前期已经大幅回落,但银行普遍超储率并不是很高,整个资金面体系仍很脆弱.如果央行再次上调存款准备金率,七天回购利率甚至有超过10%的可能,市场的谨慎心态可能还会随着7月宏观数据的公布而加重.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间13:24 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.8531 2.8252 +2.79
七天CN7DRP=CFXS 3.2734 4.1036 -83.02
14天CN14DRP=CFXS 3.9907 4.5138 -52.31
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.8495 2.8204 +2.91
七天CHICNY7D=CFXS 3.2757 4.2639 -98.82
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.8500 2.8400 +1.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2600 4.1100 -85.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.0000 4.6500 -65.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 22.8442 2.8133 +3.09
七天SHICNYSWD= 3.2666 4.0992 -83.26
三个月SHICNY3MD= 5.8493 5.8897 -4.04
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--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。