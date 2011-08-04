《外汇动态》日本外汇干预举措拉高澳元

澳元之前曾短暂跌破55周与200周均线交汇形成的支撑位82.81-82.83,本周若收于该水准下方,将是看跌讯号.

虽然日本散户对干预引发的涨势大举逢高抛出,但澳元兑日圆仍突破200日移动均线84.15,但85.05处将遇强劲阻力,此处为日本震後高位90.04至昨日所创低点82.03这波跌势的38.2%回档位.