版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 13:33 BJT

《外汇动态》日本外汇干预举措拉高澳元

0517GMT--澳元从日本央行的外汇干预举措中获得喘息机会,兑日圆AUDJPY=R日内上扬2%.

澳元之前曾短暂跌破55周与200周均线交汇形成的支撑位82.81-82.83,本周若收于该水准下方,将是看跌讯号.

虽然日本散户对干预引发的涨势大举逢高抛出,但澳元兑日圆仍突破200日移动均线84.15,但85.05处将遇强劲阻力,此处为日本震後高位90.04至昨日所创低点82.03这波跌势的38.2%回档位.

澳元兑日圆目前报84.65,仍继续处于升势,因日本持续进行干预.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐