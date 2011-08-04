版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 13:42 BJT

《外汇动态》韩股资金外流扶助美元/韩元从跌势中反弹

0525GMT---美元/韩元KRW=KFTC收复大多数稍早跌幅,因有外资近期抛售韩股的相关需求.韩股亦延续跌势,为美元/韩元提供更多支撑.

一外资银行交易员称,"鉴于外资大举抛售韩股,美元/韩元似已触底.若美元/韩元收在1,060上方,将进一步走高."美元/韩元下跌0.1%至1,059.3,此前一度低见1,055.8.

外资料将连续第三日卖超韩股.其周三的抛售规模创5月以来最大.然而,14日美元/韩元相对强弱指数(RSI)位于50左右,表明该货币对不再处于超卖情况.(完)

--编译 王翔琼;审校 戴素萍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐