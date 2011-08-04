《即时观点》日本央行扩大资产购买规模放宽政策,之前干预汇市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月4日电---日本央行(BOJ)周四在政策会议後宣布通过扩大资产购买计划来放宽货币政策.在日本当局今日干预汇市後,央行将这次会议的时间从两天缩短为一天.
关键点:
--全体委员一致决定进一步放宽货币政策
--一致决定维持隔夜利率目标在0-0.1%不变
--增加资产购买规模,自10万亿(兆)日圆提高至15万亿日圆
--将提供低价固息资金的市场操作规模亦扩大5万亿日圆,至35万亿日圆
--因此,用于资产购买及有担保市场操作的资金规模,从40万亿日圆提高至50万亿日圆
--日本央行希望到2012年底实现50万亿日圆的目标
--央行总裁白川方明将于0700GMT举行记者会.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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