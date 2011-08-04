《即时观点》日本央行扩大资产购买规模放宽政策,之前干预汇市

路透东京8月4日电---日本央行(BOJ)周四在政策会议後宣布通过扩大资产购买计划来放宽货币政策.在日本当局今日干预汇市後,央行将这次会议的时间从两天缩短为一天.

关键点:

--全体委员一致决定进一步放宽货币政策

--一致决定维持隔夜利率目标在0-0.1%不变

--增加资产购买规模,自10万亿(兆)日圆提高至15万亿日圆

--将提供低价固息资金的市场操作规模亦扩大5万亿日圆,至35万亿日圆

--因此,用于资产购买及有担保市场操作的资金规模,从40万亿日圆提高至50万亿日圆

--日本央行希望到2012年底实现50万亿日圆的目标