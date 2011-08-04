〔日本央行〕一致决定放宽政策扩大资产购买规模,支持汇市干预行动(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增细节)
* 日本央行扩大资产购买和固息资金供应规模
* 日本央行总裁白川方明的新闻发布会将于0700GMT举行
路透东京8月4日电---日本央行周四一致决定,通过扩大资产购买规模来放宽货币政策.在日本当局今日单边干预汇市阻升日圆之後,央行将这次会议的时间从两天缩短为一天.
此项决定一如外界普遍预期,因央行曾暗示,若放松银根,会采用增加资产购买规模的形式.
日本周四干预汇市以遏制日圆涨势.官员们担心,日圆升值恐怕会将经济脱离复苏轨道.
之前熟悉央行想法的消息人士曾对路透表示,若日本当局介入汇市,日本央行就会放宽货币政策,令阻升日圆的效果达到最大化.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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