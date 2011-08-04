〔日本央行〕一致决定放宽政策扩大资产购买规模,支持汇市干预行动(更新版)

(新增细节)

* 日本央行扩大资产购买和固息资金供应规模

* 日本央行总裁白川方明的新闻发布会将于0700GMT举行

路透东京8月4日电---日本央行周四一致决定,通过扩大资产购买规模来放宽货币政策.在日本当局今日单边干预汇市阻升日圆之後,央行将这次会议的时间从两天缩短为一天.

此项决定一如外界普遍预期,因央行曾暗示,若放松银根,会采用增加资产购买规模的形式.

日本周四干预汇市以遏制日圆涨势.官员们担心,日圆升值恐怕会将经济脱离复苏轨道.