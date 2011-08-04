〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑日圆蹿升,此前日本当局出手阻升日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月4日电---澳元及新西兰元兑日圆周四双双跳涨,此前日本外汇当局出手干预阻升日圆,日本央行亦放宽货币政策.[ID:nCN1875645]
但随着日本央行及瑞士央行推升美元,澳元兑美元AUD=D4受创,下跌1%至1.0660美元.澳元支撑位料在7月19日低位1.0650,接下来在1.0560处有重大障碍.
澳元兑日圆AUDJPY=R蹿升2%至84.72日圆.该货币对已突破84.15的200日移动均线切入位,料在85.05处遭遇重大阻力,该水准为4-8月90.04-82.03跌势的38.2%回档位.接下来阻力位为一目均衡云区底部的85.58.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。