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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:13 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑日圆蹿升,此前日本当局出手阻升日圆

路透悉尼/惠灵顿8月4日电---澳元及新西兰元兑日圆周四双双跳涨,此前日本外汇当局出手干预阻升日圆,日本央行亦放宽货币政策.[ID:nCN1875645]

但随着日本央行及瑞士央行推升美元,澳元兑美元AUD=D4受创,下跌1%至1.0660美元.澳元支撑位料在7月19日低位1.0650,接下来在1.0560处有重大障碍.

澳元兑日圆AUDJPY=R蹿升2%至84.72日圆.该货币对已突破84.15的200日移动均线切入位,料在85.05处遭遇重大阻力,该水准为4-8月90.04-82.03跌势的38.2%回档位.接下来阻力位为一目均衡云区底部的85.58.

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