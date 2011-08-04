〔澳新汇市〕澳元及新西兰元兑日圆蹿升,此前日本当局出手阻升日圆

但随着日本央行及瑞士央行推升美元,澳元兑美元AUD=D4受创,下跌1%至1.0660美元.澳元支撑位料在7月19日低位1.0650,接下来在1.0560处有重大障碍.

澳元兑日圆AUDJPY=R蹿升2%至84.72日圆.该货币对已突破84.15的200日移动均线切入位,料在85.05处遭遇重大阻力,该水准为4-8月90.04-82.03跌势的38.2%回档位.接下来阻力位为一目均衡云区底部的85.58.