〔澳洲个股〕力拓维持2011年铁矿石业务财测不变,预计产量超过2.4亿吨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼8月4日电---力拓(RIO.L)公布:
* 上半年实现基础获利78亿美元
* 2011年上半年资本支出为51亿美元,上年同期为18亿美元
* 股票回购规模增加20亿美元,至70亿美元
* 中期股息为每股0.54美元
* 对2011年馀下时间至2012年的前景持正面看法
* 铁矿石业务基础获利59.52亿美元,较上年同期增长45%
* 维持2011年铁矿石业务财测不变,预计产量将超过2.4亿吨.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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