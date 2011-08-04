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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 14:34 BJT

〔澳洲个股〕力拓维持2011年铁矿石业务财测不变,预计产量超过2.4亿吨

路透悉尼8月4日电---力拓(RIO.L)公布:

* 上半年实现基础获利78亿美元

* 2011年上半年资本支出为51亿美元,上年同期为18亿美元

* 股票回购规模增加20亿美元,至70亿美元

* 中期股息为每股0.54美元

* 对2011年馀下时间至2012年的前景持正面看法

* 铁矿石业务基础获利59.52亿美元,较上年同期增长45%

* 维持2011年铁矿石业务财测不变,预计产量将超过2.4亿吨.(完)

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