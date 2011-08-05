〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率3.8901%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月5日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的九个月期(273天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.8901%.
业内人士并称,边际(最优)中标加权收益率为3.97%,投标倍数2.38倍.
该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,发行价格按竞争性招标加权平均中标价格确定.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.
该期债8月8日开始发行,8月10日发行结束,8月12日起在各交易场所上市交易.(完)
--发稿 刘昕; 审校 周晓峰/张喜良
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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