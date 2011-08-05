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市场报道 | 2011年 8月 5日 星期五 10:39 BJT

〔新债招标〕中国九个月期贴现国债加权收益率3.8901%--业内人士

路透上海8月5日电---业内人士周五透露,中国财政部稍早招标的九个月期(273天)记账式贴现国债,加权中标收益率为3.8901%.

业内人士并称,边际(最优)中标加权收益率为3.97%,投标倍数2.38倍.

该期债为财政部今年第四期记账式贴现国债,采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,发行价格按竞争性招标加权平均中标价格确定.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期债8月8日开始发行,8月10日发行结束,8月12日起在各交易场所上市交易.(完)

--发稿 刘昕; 审校 周晓峰/张喜良

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