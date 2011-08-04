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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:28 BJT

〔澳洲股市〕收跌1.3%,受银行股和力拓下跌拖累

路透墨尔本8月4日电---澳洲股市周四下跌1.3%,因银行股延续近日大幅跌势,其中大型银行均下跌约2%,同时全球第三大矿商--力拓(RIO.AX)股价亦下跌,之後该公司将公布其上半年财报.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌56.3点,报4,276.5点.该股指周三收跌2.3%.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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