〔澳洲股市〕收跌1.3%,受银行股和力拓下跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月4日电---澳洲股市周四下跌1.3%,因银行股延续近日大幅跌势,其中大型银行均下跌约2%,同时全球第三大矿商--力拓(RIO.AX)股价亦下跌,之後该公司将公布其上半年财报.
根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌56.3点,报4,276.5点.该股指周三收跌2.3%.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。