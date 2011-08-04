〔英股业绩〕Lloyds银行上半年亏损53亿美元,因不当销售保险招致损失

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4日电---英国Lloyds银行(LLOY.L)上半年亏损32.5亿英镑(53亿美元),因不当销售保险需向客户赔偿.不过亏损状况一如外界普遍预期.Lloyds并重申了其全年财测.
扣除Lloyds为弥补不当保险销售损失而提列的32亿英镑,该行经调整的税前获利为11亿英镑,低于上年同期的16亿英镑.
获利情况大致符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的10亿英镑.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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