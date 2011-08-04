〔英股业绩〕Lloyds银行上半年亏损53亿美元,因不当销售保险招致损失

路透伦敦8月4日电---英国Lloyds银行(LLOY.L)上半年亏损32.5亿英镑(53亿美元),因不当销售保险需向客户赔偿.不过亏损状况一如外界普遍预期.Lloyds并重申了其全年财测.

扣除Lloyds为弥补不当保险销售损失而提列的32亿英镑,该行经调整的税前获利为11亿英镑,低于上年同期的16亿英镑.

获利情况大致符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的10亿英镑.(完)