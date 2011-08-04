〔路透调查〕澳元与新西兰元料双双面临小幅回调,近期涨势暂歇

路透悉尼8月4日电---涨势迅猛的澳元未来数月内料将微幅回调,但兑美元仍将稳坐平价水准上方,因澳洲利率较高且本地经济繁荣吸引追求收益的投资者.

受访的约40位分析师预期澳元兑美元AUD=触及1.1081美元之後,在未来12个月内将逐渐回落至1.023美元.澳元上周急升至1.1081美元的29年高位,分析师即警告澳元可能温合修正.

"澳元现在可能会在1.07-1.10美元区间进行盘整,尤其澳洲央行的强硬态度有所软化,"意大利裕信银行(UniCredit)分析师Roberto Mialich表示.

澳洲央行本周连续第九个月维持指标利率在4.75%不变,称因为全球不确定性持续存在.

但央行声明显示出,曾因国内通胀忧虑而考虑加息,为未来几个月内上调利率留下馀地.

**新西兰元料亦回落**

新西兰元兑美元NZD=D4同样料在未来12个月中,从本周所及的30年高点0.8842美元回落.

32位受访分析师预测新西兰元在三个月内或小幅回撤至0.8500美元,一年内将跌至0.8200美元略上方.今年迄今新西兰元累计已升9%.

"我们预期新西兰元将在0.85美元附近盘整,尽管新西兰央行近来对利率的立场愈发强硬,"Mialich表示.

新西兰央行上周发出未来数月或加息50个基点,以遏制通胀的信号(完)