〔路透调查〕澳元与新西兰元料双双面临小幅回调,近期涨势暂歇

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月4日电---涨势迅猛的澳元未来数月内料将微幅回调,但兑美元仍将稳坐平价水准上方,因澳洲利率较高且本地经济繁荣吸引追求收益的投资者.
受访的约40位分析师预期澳元兑美元AUD=触及1.1081美元之後,在未来12个月内将逐渐回落至1.023美元.澳元上周急升至1.1081美元的29年高位,分析师即警告澳元可能温合修正.
"澳元现在可能会在1.07-1.10美元区间进行盘整,尤其澳洲央行的强硬态度有所软化,"意大利裕信银行(UniCredit)分析师Roberto Mialich表示.
澳洲央行本周连续第九个月维持指标利率在4.75%不变,称因为全球不确定性持续存在.
但央行声明显示出,曾因国内通胀忧虑而考虑加息,为未来几个月内上调利率留下馀地.
**新西兰元料亦回落**
新西兰元兑美元NZD=D4同样料在未来12个月中,从本周所及的30年高点0.8842美元回落.
32位受访分析师预测新西兰元在三个月内或小幅回撤至0.8500美元,一年内将跌至0.8200美元略上方.今年迄今新西兰元累计已升9%.
"我们预期新西兰元将在0.85美元附近盘整,尽管新西兰央行近来对利率的立场愈发强硬,"Mialich表示.
新西兰央行上周发出未来数月或加息50个基点,以遏制通胀的信号(完)
--编译 梁睿雪;审校 沈以文
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。