日本三名核能政策高官或被撤职

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透东京8月4日电（记者 Yoko Kubota）---日本经济产业大臣海江田万里(Banri Kaieda)周四表示，日本可能撤换三名负责核能源政策的官员。
几个星期之前，日本传出有关负责核电站运营监管事务的政府官员的丑闻，消息称这些官员曾指示核电运营商让其职员向一个公共论坛发送电邮，表示支持使用核能，来影响公众舆论。
日本首相菅直人已呼吁调整日本能源政策，逐渐摆脱对核能的依赖。
在处理核危机上发挥重要作用的海江田万里承诺对其部门的人事进行重大调整，其中包括处理三名高官。
海江田万里在新闻发布会上说，要大刀阔斧整顿经济产业省，并将启用新的人来重建该省。
海江田万里还称自己将辞职，因政府突然宣布核反应堆安全测试令民众不解，自己将为此负责。（完）
编译：高虹 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。