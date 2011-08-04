〔欧股业绩〕荷兰国际集团虽受希腊债务危机拖累,但第二季净利仍超预期

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透阿姆斯特丹8月4日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS周四表示,其持有的希腊主权债券造成3.10亿欧元亏损,这损及第二季净利,但盈利仍超预期.
截至3月底,ING持有约14亿欧元的希腊公债.
这家机构表示,将不会支付中期股息,称因金融环境的不确定性、"监管要求提高"以及准备偿还荷兰政府2008年提供的救助资金,这与分析师预期一致.
"美国、欧洲与亚洲保险业务在绩效改善措施方面进展良好.它们在准备各自的首次公开发行(IPO)."ING执行长Jan Hommen在一份声明中称.
ING第二季净利较去年同期大涨24.4%至15亿欧元,受助于保险业务的强力复苏,其表现超出分析师预计的13亿欧元.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。