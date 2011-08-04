〔欧股业绩〕荷兰国际集团虽受希腊债务危机拖累,但第二季净利仍超预期

路透阿姆斯特丹8月4日电---荷兰国际集团(ING)ING.AS周四表示,其持有的希腊主权债券造成3.10亿欧元亏损,这损及第二季净利,但盈利仍超预期.

截至3月底,ING持有约14亿欧元的希腊公债.

这家机构表示,将不会支付中期股息,称因金融环境的不确定性、"监管要求提高"以及准备偿还荷兰政府2008年提供的救助资金,这与分析师预期一致.

"美国、欧洲与亚洲保险业务在绩效改善措施方面进展良好.它们在准备各自的首次公开发行(IPO)."ING执行长Jan Hommen在一份声明中称.

ING第二季净利较去年同期大涨24.4%至15亿欧元,受助于保险业务的强力复苏,其表现超出分析师预计的13亿欧元.(完)