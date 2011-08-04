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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 14:56 BJT

〔全球贵金属〕澳新银行调高下半年金价预估,料明年第三季触顶

路透8月4日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)周四称,

* 预计金价将在2012年第三季触顶,季末价格估计为1,800美元

* 金价到2013年底料降至每盎司1,480美元

* 将2011年第三季金价预估从之前的1,560美元上调至1,640美元

* 将2011年第四季金价预估从之前的1,600美元上调至1,680美元 (完)

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