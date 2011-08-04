〔全球贵金属〕澳新银行调高下半年金价预估,料明年第三季触顶

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月4日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)周四称,
* 预计金价将在2012年第三季触顶,季末价格估计为1,800美元
* 金价到2013年底料降至每盎司1,480美元
* 将2011年第三季金价预估从之前的1,560美元上调至1,640美元
* 将2011年第四季金价预估从之前的1,600美元上调至1,680美元 (完)
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。