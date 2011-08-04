〔欧洲汇市〕日圆延续跌势,交易商指称日本当局在伦敦市场抛售日圆

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4日电---日圆兑美元及其他货币周四延续跌势,因交易商指称,日本当局在伦敦市场继续抛售日圆.
据电子交易平台EBS显示,美元兑日圆JPY=升逾3%,至盘中高点79.48.交易商表示,日本当局在亚洲盘进场干预後,又持续在79.35附近抛售日圆.
欧元兑日圆EURJPY=R日内上涨3%至113.78.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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