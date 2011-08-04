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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 15:04 BJT

〔欧洲汇市〕日圆延续跌势,交易商指称日本当局在伦敦市场抛售日圆

路透伦敦8月4日电---日圆兑美元及其他货币周四延续跌势,因交易商指称,日本当局在伦敦市场继续抛售日圆.

据电子交易平台EBS显示,美元兑日圆JPY=升逾3%,至盘中高点79.48.交易商表示,日本当局在亚洲盘进场干预後,又持续在79.35附近抛售日圆.

欧元兑日圆EURJPY=R日内上涨3%至113.78.(完)

--编译 王翔琼;审校 龚芳

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