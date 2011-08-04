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债券 | 2011年 8月 4日 星期四 14:55 BJT

〔欧元债市〕德国公债受日本干预汇市影响低开,关注欧洲央行举动

路透伦敦8月4日电---德国公债周四低开,此前日本央行干预汇市阻升日圆,令市场愈发期待欧洲央行(ECB)可能宣布准备介入以纾缓意大利和西班牙债券市场的压力.

"假若欧洲政策当局准备在短期内采取一些行动,那麽今天是欧洲央行表示支持的绝佳机会,"法国农业信贷银行策略师指出.

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