〔中国电力〕三峡地下电站完成今年三台机组投产计划--新华

路透北京8月4日电---新华社周四报导称,中国三峡地下电站的第三台发电机组日前正式并网运行.至此,其今年投产三台机组的计划已顺利完成,三峡70万千瓦发电机组数量达到29台.

报导援引中国最大的水利发电企业--长江电力(600900.SS)并称,其拥有的三峡和葛洲坝枢纽总装机容量亦由此扩充至2,317.7万千瓦.

"三峡地下电站主要任务是提升三峡已有发电机组检修备用容量和调峰能力,并提高长江水能利用率,与位于三峡大坝左右岸的26台机组统一调度和运用."长江电力负责人表示.

报导并称,长江电力正密切关注目标电力市场需求,并根据电力系统负荷加大调峰力度.截至目前,长江电力今年汛期最大调峰量达到410万千瓦,两座水利枢纽累计最高日发电量为5.28亿千瓦时.

长江电力计划今年实现三峡-葛洲坝梯级枢纽发电量1,040亿千瓦时,其中三峡电站880亿千瓦时,葛洲坝电站160亿千瓦时.[ID:nCN1775783]

长江电力今日收报6.68元人民币,涨0.91%.(完)