〔中国股市〕沪综指小幅收升,量能持续萎缩制约大盘反弹空间

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月4日电---中国股市沪综指周四先扬後抑,终盘小幅收升.个股一度全面走高,但量能持续萎缩制约大盘反弹空间并缩减升幅.分析师们普遍预计,在宏观数据及政策面尚未明朗前,短线股指仍将震荡下行.
沪综指.SSEC收报2,684.039点,涨5.554点,或0.21%,昨日该股指创下六周来收盘新低.今日A股成交额继续萎缩至690.7亿元人民币,为连续第三个交易日缩量.
"目前大盘上下两难,向下有估值的支撑,向上缺乏资金的支持,所以整体上维持缩量盘整行情."华西证券分析师曹雪峰称.
他并指出,未来市场前景仍要看CPI等数据状况,不排除市场短线或跌破2,600点的可能.
国家统计局将于下周二(9日)发布7月消费者价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)等重要经济数据.最新路透调查显示,7月CPI料同比上涨6.3%,较上月所及三年高点6.4%略有回落,但仍盘踞高位.[ID:nCN1873389]
沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,964.8点,涨0.3%,成交量为114,333手.(完)
--发稿 尹嫄婷/宿泱韫; 审校 曾祥进
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
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