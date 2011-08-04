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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:44 BJT

〔欧股业绩〕慕尼黑再保险第二季净利高于预期,受益于保费上涨

路透慕尼黑8月4日电---全球最大的再保险商--慕尼黑再保险(MUVGn.DE)周四公布第二季净利高于预期,因保费上涨帮助抵消了美国风灾理赔和希腊债务减记的冲击.

慕尼黑再保险第二季不计少数权益的净利为7.36亿欧元,高于路透调查预估均值6.6亿欧元.

该公司称,希腊主权债敞口第二季减记7.03亿欧元,导致净利损失1.25亿欧元.(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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