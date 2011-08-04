〔欧股业绩〕慕尼黑再保险第二季净利高于预期,受益于保费上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透慕尼黑8月4日电---全球最大的再保险商--慕尼黑再保险(MUVGn.DE)周四公布第二季净利高于预期,因保费上涨帮助抵消了美国风灾理赔和希腊债务减记的冲击.
慕尼黑再保险第二季不计少数权益的净利为7.36亿欧元,高于路透调查预估均值6.6亿欧元.
该公司称,希腊主权债敞口第二季减记7.03亿欧元,导致净利损失1.25亿欧元.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。