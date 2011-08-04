版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:44 BJT

〔澳股业绩〕力拓上半年获利跳涨35%,每股派息增至0.54美元(更新版)

(新增细节)

路透悉尼8月4日电---全球矿业巨头力拓(RIO.L)周四宣布,其上半年获利跳涨35%,但仍不及市场预期.不过力拓把现有的股份回购计划扩大了20亿美元,给业绩抹粉饰彩.

力拓对中国的铁矿石出口业务繁荣,帮助推高其截至6月的上半年基本盈利至78亿美元,为同比最高纪录.但仍低于分析师普遍预测的80.3亿美元,也低于前一个半年期利润.

"数据有一点疲软...令人不是很振奋,"里昂证券资源分析师Hayden Bairstow表示.

力拓也把中期派息自去年的每股0.45美元提高至0.54美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐