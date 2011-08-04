〔澳股业绩〕力拓上半年获利跳涨35%,每股派息增至0.54美元(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透悉尼8月4日电---全球矿业巨头力拓(RIO.L)周四宣布,其上半年获利跳涨35%,但仍不及市场预期.不过力拓把现有的股份回购计划扩大了20亿美元,给业绩抹粉饰彩.
力拓对中国的铁矿石出口业务繁荣,帮助推高其截至6月的上半年基本盈利至78亿美元,为同比最高纪录.但仍低于分析师普遍预测的80.3亿美元,也低于前一个半年期利润.
"数据有一点疲软...令人不是很振奋,"里昂证券资源分析师Hayden Bairstow表示.
力拓也把中期派息自去年的每股0.45美元提高至0.54美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。