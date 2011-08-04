〔澳股业绩〕力拓上半年获利跳涨35%,每股派息增至0.54美元(更新版)

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路透悉尼8月4日电---全球矿业巨头力拓(RIO.L)周四宣布,其上半年获利跳涨35%,但仍不及市场预期.不过力拓把现有的股份回购计划扩大了20亿美元,给业绩抹粉饰彩.

力拓对中国的铁矿石出口业务繁荣,帮助推高其截至6月的上半年基本盈利至78亿美元,为同比最高纪录.但仍低于分析师普遍预测的80.3亿美元,也低于前一个半年期利润.

"数据有一点疲软...令人不是很振奋,"里昂证券资源分析师Hayden Bairstow表示.