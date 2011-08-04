修正:〔东京汇市〕日圆兑美元大跌,日本当局片面干预汇市阻升日圆

(更正标题措词,澄清瑞士央行并未干预汇市阻升日圆)

* 日本财相证实单方面干预汇市

* 目前为止,干预规模逾1万亿(兆)日圆--交易商

* 日本央行将资产购买规模自10万亿日圆扩大至15万亿日圆

* 亚洲央行、日本出口商及散户投资者抛售美元兑日圆

路透东京8月4日电---日圆兑美元周四急跌3%,因日本当局出手阻升日圆,以支撑本国经济.昨日瑞士央行意外调降利率,以遏制瑞郎涨势.

日本财务大臣野田佳彦确认当局干预汇市,并表示行动为单方面,且曾就干预同其他国家进行沟通.[ID:nCN1875005]

野田佳彦并没有提供诸如汇率水平和干预的规模等细节,但外汇市场消息人士称,日本央行持续出手干预,希望压低日圆.日圆最近的升值已经引发担忧,日圆走强可能会影响该国的经济复苏.

交易商表示,日本迄今干预规模超过1万亿(兆)日圆,有市场人士猜测日本行动最终规模或与去年9月15日的2.1万亿日圆相匹敌.去年9月15日日本干预汇市,创有史以来最大单日抛售日圆规模.

"我们从早盘开始发现干预.日本央行可能意在将美元推升向80日圆水平,但美元很难触及该水平,因为出口商在79日圆水平上方持续大量抛售美元,"一名日系银行资深交易员表示.

交易商称日本当局在亚洲时段抛售日圆後,继续在伦敦市场中行动.