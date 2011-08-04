〔欧洲经济〕标准普尔分析师预计欧洲央行采取行动安抚债市

"央行及各国政府所释出的讯息,对稳定市场信心仍然非常非常重要,"Six向France Inter电台表示.

"市场仍在波动,所以我们需要有人干预,"他称."唯一有能力让我们快速离开这栋大楼的救火员是欧洲央行,从这场危机一开始,欧洲央行就扮演了安抚市场的重要角色."(完)