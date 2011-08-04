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市场报道 | 2011年 8月 4日 星期四 16:01 BJT

〔欧洲经济〕标准普尔分析师预计欧洲央行采取行动安抚债市

路透巴黎8月4日电---标准普尔首席欧洲经济分析师Jean-Michel Six周四表示,市场预计欧洲央行将重启债券购买计划,以平息市场风暴.

"央行及各国政府所释出的讯息,对稳定市场信心仍然非常非常重要,"Six向France Inter电台表示.

"市场仍在波动,所以我们需要有人干预,"他称."唯一有能力让我们快速离开这栋大楼的救火员是欧洲央行,从这场危机一开始,欧洲央行就扮演了安抚市场的重要角色."(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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