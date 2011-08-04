〔欧洲经济〕标准普尔分析师预计欧洲央行采取行动安抚债市

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透巴黎8月4日电---标准普尔首席欧洲经济分析师Jean-Michel Six周四表示,市场预计欧洲央行将重启债券购买计划,以平息市场风暴.
"央行及各国政府所释出的讯息,对稳定市场信心仍然非常非常重要,"Six向France Inter电台表示.
"市场仍在波动,所以我们需要有人干预,"他称."唯一有能力让我们快速离开这栋大楼的救火员是欧洲央行,从这场危机一开始,欧洲央行就扮演了安抚市场的重要角色."(完)
--编译 蔡美珍;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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