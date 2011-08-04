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公司新闻(中文) | 2011年 8月 4日 星期四 15:38 BJT

〔欧股业绩〕法国安盛保险上半年获利大增三倍,受资产出售收益挹注

路透巴黎8月4日电---欧洲第二大保险公司--法国安盛保险(Axa)(AXAF.PA)周四公布,上半年净利大增三倍,受资产出售相关的一次性收益14.4亿欧元所助.

安盛称,上半年净利增至39.99亿欧元,上年同期为9.44亿欧元.

净利数字优于市场预估.路透调查九位分析师平均预测为35.88亿欧元.

基本获利成长11%,至22.2亿欧元,分析师平均预估21.87亿欧元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 田建华

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