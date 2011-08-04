〔日本股市〕收盘微涨,当局阻升日圆及央行宽松政策冲击不大(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京8月4日电---日本股市日经指数周四脱离五周低位,收盘微幅上涨.日本当局当日干预汇市阻升日圆,而且日本央行放宽货币政策,不过日经指数回吐稍早部分涨幅,因对全球经济形势的担忧主导市场.
日本最大的工业电子公司--日立制作所(6501.T)和日本重型机械制造龙头--三菱重工业(7011.T)在活跃交投下上涨,并支撑市场人气.此前消息人士称,两家公司可能合并.[ID:nCN1875687]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。