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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:47 BJT

〔日本股市〕收盘微涨,当局阻升日圆及央行宽松政策冲击不大(更新版)

(新增更多细节和背景)

路透东京8月4日电---日本股市日经指数周四脱离五周低位,收盘微幅上涨.日本当局当日干预汇市阻升日圆,而且日本央行放宽货币政策,不过日经指数回吐稍早部分涨幅,因对全球经济形势的担忧主导市场.

日本最大的工业电子公司--日立制作所(6501.T)和日本重型机械制造龙头--三菱重工业(7011.T)在活跃交投下上涨,并支撑市场人气.此前消息人士称,两家公司可能合并.[ID:nCN1875687]

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