〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率挫跌--IFR

IFR伦敦8月4日电---日本当局干预日圆汇率成为今日焦点,美元/日圆伦敦盘初报在79.5日圆左右.美元/日圆期权波动率挫跌,其中一个月期价平期权波动率从10.75%降至10.1%,一年期波动率从12.65%降至12.0%.现汇和外汇期权市场波动都非常大.

美元/日圆短期期权风险逆转指标(RR)亦挫跌,一个月期/delta值为0.25的期权RR从1.7%跌至1.0%,暗示市场偏好日圆买权.

澳元/美元期权早前被抛售,一个月期权波动率在东京交割时点从12.8%降至12.5%,但现汇趋疲基调引发投资者在低位的期权买需(一个月期价平期权波动率本周自11.7%涨近2.0个百分点).三个月期波动率报13.3%,一年期波动率在14.25%.澳元/美元期权RR持坚,一个月期/delta值为0.25的期权RR从2.35%涨至2.45%.

欧元/美元期权波动率保持疲软,昨日曾下跌.一个月期权波动率跌向12.9%,一年期波动率从13.7%跌至13.3%.一个月期权RR目前从2.8%跌至2.6%,暗示市场偏好欧元卖权.美国公布非农就业数据前,欧元/美元短期期权仍有买盘支撑.

一个月期欧元/瑞郎期权波动率位于17.0%下方,昨日创下雷曼破产以来新高18.5%.

一个月美元/瑞郎期权波动率跌至14.7%.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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