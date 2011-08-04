〔中国债市〕人民币利率互换续降,但政策紧缩忧虑令跌幅受限

路透上海8月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周四续降,因资金面更趋宽裕继续拉低货币市场利率.但公开市场持续净投放以及通胀压力不散,政策紧缩忧虑再起令IRS跌幅受限.

"今天是先跌後涨,总的来看比昨天跌了2-3个点左右吧,"上海一银行交易员称.

他并指出,近两日IRS短端回落更为明显,但随着资金面明显转好,央行再上调存款准备金率的可能性有所上升;而下周将公布7月经济数据,对于物价涨幅的预期仍高,升息的可能同样不能排除,这将制约IRS的下行空间.

银行间市场周四资金面较为宽松.在流动性紧张持续缓解背景下,本周央行却未在公开市场启动正回购,令市场颇感意外.持续公开市场资金净投放,打压七天回购利率触及近两个月新低.[CN/CN]

中国央行公开市场已连续三周净投放达950亿元人民币,本周进一步放量至440亿元.在央行维稳央票发行收益率的意图下,公开市场资金回笼功能已暂时丧失,然目前紧缩政策基调未改,近期再次上调存款准备金率的可能性加大.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 4.1243/ 4.2243 4.0308/4.1175 4.0067/4.0883 4.0267/4.1083 4.0142/4.3067

周三 4.2317/ 4.3383 4.0979/4.1900 4.0614/4.1529 4.0786/4.1700 4.0310/4.3450

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变动 -0.1074/-0.1140 -0.0671/-0.0725 -0.0547/-0.0646 -0.0519/-0.0617 -0.0168/-0.0383

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)