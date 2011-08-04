〔日本债市〕公债在日央行放松政策後缩窄涨幅,经济担忧提供支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---日本政府公债周四连续第三个交易日上升,使10年期日债收益率(殖利率)跌至1%下方,因诸多迹象显示全球经济陷入困顿;但日本央行宣布采取的放松货币政策举措,令一些市场人士感到失望,促使日债缩窄涨幅.
10年期以上券种继续大幅领先,因此前基于经济复苏憧憬而推迟买入的投资者匆忙买入该券种,怀疑日本央行干预汇市是否将对阻升日圆产生长远的效果.
日本央行将两天的会议缩短至周四结束,称决定将资产购买规模自10万亿(兆)日圆提高至15万亿日圆,与市场预期相符.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。