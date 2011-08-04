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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:59 BJT

〔日本债市〕公债在日央行放松政策後缩窄涨幅,经济担忧提供支撑

路透东京8月4日电---日本政府公债周四连续第三个交易日上升,使10年期日债收益率(殖利率)跌至1%下方,因诸多迹象显示全球经济陷入困顿;但日本央行宣布采取的放松货币政策举措,令一些市场人士感到失望,促使日债缩窄涨幅.

10年期以上券种继续大幅领先,因此前基于经济复苏憧憬而推迟买入的投资者匆忙买入该券种,怀疑日本央行干预汇市是否将对阻升日圆产生长远的效果.

日本央行将两天的会议缩短至周四结束,称决定将资产购买规模自10万亿(兆)日圆提高至15万亿日圆,与市场预期相符.

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