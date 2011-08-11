(重温稿)《中国数据观测》7月末M2增幅料连四月低于16%,新增人民币贷款环比回落

* 公布内容: 7月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间,最晚8月15日

--调查结果:

7月指标 中值 区间 上月 去年同期 参与预测机构数

广义货币供应量(M2)同比 15.8% 15.2%-16.3% 15.9% 17.6% 22

新增人民币贷款(亿元) 5,500 4,500-6,235 6,339 5,328 22

人民币贷款馀额同比 16.8% 15.0%-17.1% 16.9% 19.1% 16

--数据要点:

路透调查综合22家机构预测显示,中国7月末广义货币供应量(M2)同比增幅料为15.8%,较上月略降,亦为连续第四个月低于16%的年增长目标;当月新增人民币贷款环比降至5,500亿元,随下半年信贷紧缩延续,信贷需求将有所放缓.

分析人士称,6月M2增速回升是由于季末效应,而7月除贷款增长回落外,季初存款大规模流出银行体系、新增存款大幅降低甚至负增长则是M2增速回落的主要原因.

同时,今年以来各家银行对信贷额度的管控愈发严格,因而下半年信贷供给总体依然偏紧,加之信贷需求可能局部放缓,预计未来新增信贷投放将继续呈现平稳回落的态势.

不过,银监会此前宣布将加强对银行表外信贷活动(包括承兑汇票和理财产品)的监管,这一举措则将给下半年的整体流动性带来一些不确定性.

虽然中国7月制造业PMI指数创出逾两年新低,不过指数略高于预期,证实经济正在实现平稳地软着陆,央行抑制通胀政策将仍有一定空间.今年来,中国央行已三度加息,并六次上调存款准备金,目前大型金融机构存准率已达21.5%的历史高位.

中国人民银行本周初称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.此番言论亦重燃了市场对央行或再度加息的预期.

--市场影响:

在通胀压力依然维持高位的情况下,若7月M2和信贷增长数据远超预期,那麽政策紧缩力度或将不会如市场此前预期般有所松动,加息或再度箭在弦上,从而拖累股市和债市进一步下行.

中国股市沪综指.SSEC上周累计下跌2.5%,创两个月来最大单周跌幅,而本周亦因投资者预期紧缩政策或难以放松而人气不振.

而数据若大幅逊于预估,那麽市场亦将担心持续紧缩或损及实体经济,继而令市场前景缺乏明确方向.

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以下为本次路透调查的结果:

机构名称 M2 新增贷款 人民币贷款馀额

(同比%) (10亿元人民币) (同比%)

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澳新银行 15.8 500.0 ~

交通银行 15.7 550.0 ~

西班牙对外银行 15.7 550.0 16.8

交银国际 16.1 500.0 16.7

美银-美林 15.7 550.0 16.7

渤海证券 15.6 500.0 16.5

建设银行 16.2 600.0 16.8

招商银行 15.8 480.0 16.6

中金公司 15.4 490.0 ~

国泰君安证券 15.8 600.0 16.8

汇丰 15.7 580.0 16.8

华融证券 15.5 610.5 17.1

华泰联合证券 15.2 500.0 16.0

华宝信托 15.7 600.0 16.8

兴业银行 15.5 550.0 16.7

领先国际金融资讯 15.8 600.0 16.8

上海证券 15.5 450.0 15.0

申银万国 16.1 623.5 16.9

法兴银行 16.1 500.0 ~

渣打银行 15.8 550.0 ~

瑞银 16.3 600.0 ~

浙商证券 16.0 600.0 15.2

注: ~ 表示数据不可得.(完)