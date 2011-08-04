〔日本经济〕日央行总裁白川方明称,一直在与财务省进行密切交流

路透东京8月4日电----日本央行总裁白川方明称:

* 一直在与财务省进行密切交流

* 日本央行和财务省对经济和物价有共同看法

* 在被问及日本央行是否准备进一步扩大资产购买规模时称,"不会妄下断言"

* 努力推低利率很重要,资产风险溢价有进一步下滑空间

* 日本央行资产购买措施对股市和汇市有一定影响

* 日圆上涨是受围绕海外经济体的不确定性推动

* 基期变化或将CPI增幅推至零或负值

* 维持日本通缩出现缓解趋势的观点不变

* 在干预汇市的同一天放宽政策显示日本央行消除不确定性的决心

* 央行购买日本公债非常不合适