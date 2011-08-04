〔日本经济〕日央行总裁白川方明称,一直在与财务省进行密切交流

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月4日电----日本央行总裁白川方明称:
* 一直在与财务省进行密切交流
* 日本央行和财务省对经济和物价有共同看法
* 在被问及日本央行是否准备进一步扩大资产购买规模时称,"不会妄下断言"
* 努力推低利率很重要,资产风险溢价有进一步下滑空间
* 日本央行资产购买措施对股市和汇市有一定影响
* 日圆上涨是受围绕海外经济体的不确定性推动
* 基期变化或将CPI增幅推至零或负值
* 维持日本通缩出现缓解趋势的观点不变
* 在干预汇市的同一天放宽政策显示日本央行消除不确定性的决心
* 央行购买日本公债非常不合适
* 美国和日本两年期公债利差与汇率之间有相对较高的关联.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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