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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 15:54 BJT

《外汇动态》日本出口商寻机在80日圆附近抛售美元--交易商

0725GMT---交易商表示,79.50-80日圆区域内挂有大量美元卖单.79.50日圆为7月8日-8月1日跌势的61.8%回档位.

79.90日圆附近挂有来自日本账户的卖单,大型出口商的卖单则聚集在80.40日圆.

一名驻伦敦交易商表示,日本央行或竭力打压日圆走低.

"日圆今天可能会跌30/40个点子,但我不确定日圆能否跌破80.00.这是日本出口商大规模抛售的好时机."

美元兑日圆JPY=最新升3.1%,报79.45日圆.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

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