〔英国经济〕今年增长率将达不到1.7%的预期--预算责任办公室主管

路透伦敦8月4日电---英国预算责任办公室(OBR)主管Robert Chote表示,英国将达不到经济增长1.7%的预期,此番评论或将引发有关政府实现债务削减目标能力的忧虑.

英国独立报周四刊登访问Robert Chote的报导显示,Robert Chote表示,2011年上半年经济增长疲于预期,第三季经济增长和下滑的可能性都存在.

OBR是2010年保守党主导的联合政府所设立,负责制定政府经济增长和财政预估.

他的评论很可能加剧外界要求英国财政大臣奥斯本减轻紧缩措施,以保护英国脆弱的经济复苏.紧缩措施的目标是在未来四年消除近10%的财政赤字.

此项预期是基于预计英国经济今年应能扩张1.7%时所作出的,不过Chote表示,由于今年上半年经济增长疲弱,目前这一预期不太可能实现.(完)