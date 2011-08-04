〔英国经济〕今年增长率将达不到1.7%的预期--预算责任办公室主管

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月4日电---英国预算责任办公室(OBR)主管Robert Chote表示,英国将达不到经济增长1.7%的预期,此番评论或将引发有关政府实现债务削减目标能力的忧虑.
英国独立报周四刊登访问Robert Chote的报导显示,Robert Chote表示,2011年上半年经济增长疲于预期,第三季经济增长和下滑的可能性都存在.
OBR是2010年保守党主导的联合政府所设立,负责制定政府经济增长和财政预估.
他的评论很可能加剧外界要求英国财政大臣奥斯本减轻紧缩措施,以保护英国脆弱的经济复苏.紧缩措施的目标是在未来四年消除近10%的财政赤字.
此项预期是基于预计英国经济今年应能扩张1.7%时所作出的,不过Chote表示,由于今年上半年经济增长疲弱,目前这一预期不太可能实现.(完)
--编译 王翔琼;审校 艾茂林
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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