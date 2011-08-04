〔表格〕外资在韩国股市卖超4,385亿韩元,散户买超4,725亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月4日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超4,385亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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8月 4日 -438.5 -122.2 472.5
8月 3日 -781.5 279.6 717.9
8月 2日 -371.0 -75.6 680.6
8月 1日 247.2 101.4 -518.5
7月29日 -149.9 149.4 114.5
7月28日 -123.2 51.2 130.9
7月27日 -43.9 277.6 -257.1
7月26日 -30.2 271.6 -169.2
7月25日 -62.5 25.4 141.2
7月22日 163.7 396.2 -544.9
7月21日 -180.9 107.2 24.7
7月20日 -134.5 67.3 -259.7
7月19日 -310.4 68.9 8.3
7月18日 -210.7 167.7 244.4
7月15日 -133.1 217.4 -148.4
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本月以来 -1,343.8 183.1 1,352.4
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今年以来 -2,066.0 770.8 3,695.0
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(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。