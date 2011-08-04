更正:〔中国外汇〕下半年可能仍面临较大净流入压力,将严厉打击"热钱"--外管局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:原文红条"中国称进一步下调2011年度境内金融机构短期外债指标总规模"有误,应为"中国上半年曾宣布下调.....".)
路透北京8月4日电---中国国家外汇管理局周四表示,下半年中国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力.
刊登在外管局网站的新闻稿并称,下半年将适应国内外形势的新变化,把减缓银行结售汇顺差过快增长摆在更加突出的位置,并加大对"热钱"等违法违规资金流入的打击力度.
外管局上半年已经出台了一系列加强外汇业务管理政策措施,比如加强银行结售汇头寸管理、进一步下调2011年度境内金融机构短期外债指标总规模等.(完)
欲浏览更多详情,请点击中国外管局网站:(here)
(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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