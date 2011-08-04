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亚洲 | 2011年 8月 4日 星期四 16:23 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,受全球经济前景担忧打压

路透东京8月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶合约周四下跌,因市场担忧全球经济前景.期胶回吐稍早日圆下跌时录得涨幅.此前日本当局干预汇市,阻止日圆急剧升值.

TOCOM主力1月期胶合约<0#2JRU:>下跌0.6日圆,结算价报每公斤390.5日圆.

上海主力1月期胶合约SNRF2周四收盘近持平,每吨报 35,680元人民币(5,545.453美元),上一交易日收盘价报 35,685.交投量自周三的452,264口增至503,444口.

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