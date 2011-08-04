〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下跌,受全球经济前景担忧打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月4日电---东京工业品交易所(TOCOM)主力期胶合约周四下跌,因市场担忧全球经济前景.期胶回吐稍早日圆下跌时录得涨幅.此前日本当局干预汇市,阻止日圆急剧升值.
TOCOM主力1月期胶合约<0#2JRU:>下跌0.6日圆,结算价报每公斤390.5日圆.
上海主力1月期胶合约SNRF2周四收盘近持平,每吨报 35,680元人民币(5,545.453美元),上一交易日收盘价报 35,685.交投量自周三的452,264口增至503,444口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。