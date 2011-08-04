《日圆汇率焦点》日本当局单方干预汇市,央行同步放松政策予以配合

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 财务大臣证实当局实施了单方干预
* 干预措施将日圆/美元汇价从77.10打压至79.50开外
* 交易员表示,当局在市场上抛出了1万亿日圆(126亿美元)
* 日本央行提高资产购买计划规模,以放大干预效果
* 因欧元债务危机以及美国经济疑虑,日圆和瑞郎汇价近期上扬
记者 Stanley White/Leika Kihara; 编译 王洋/许娜/艾茂林/梁睿雪
路透东京8月4日电---日本当局周四在外汇市场抛售1万亿日圆(126亿美元),该国央行也决定放松货币政策,与此前采取类似措施的瑞士一道抗击本币的升值.由于担心全球经济体质,具有避险地位的日圆和瑞郎受到了投资者的追捧而一路上扬.
日本当局在亚洲和欧洲交易时段的干预行动,将日圆/美元汇价从77.10附近打压至79.50开外的两周低点.日本经济财政大臣与谢野馨表示,政策制定者们有必要在七国集团(G7)或20国集团(G20)层面上将汇率问题作为一个全球性议题加以讨论.
就在东京此轮干预的前几天,日本当局就曾发出警告,称日圆汇价升幅过快,威胁到了日本从3月11日大地震中复苏的进程.
财务大臣野田佳彦表示,日本已就此与国际夥伴进行了咨商,但采取单方干预行动,来制止这种投机性的、无序的汇价波动.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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