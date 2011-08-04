《日圆汇率焦点》日本当局单方干预汇市,央行同步放松政策予以配合

* 财务大臣证实当局实施了单方干预

* 干预措施将日圆/美元汇价从77.10打压至79.50开外

* 交易员表示,当局在市场上抛出了1万亿日圆(126亿美元)

* 日本央行提高资产购买计划规模,以放大干预效果

* 因欧元债务危机以及美国经济疑虑,日圆和瑞郎汇价近期上扬

记者 Stanley White/Leika Kihara; 编译 王洋/许娜/艾茂林/梁睿雪

路透东京8月4日电---日本当局周四在外汇市场抛售1万亿日圆(126亿美元),该国央行也决定放松货币政策,与此前采取类似措施的瑞士一道抗击本币的升值.由于担心全球经济体质,具有避险地位的日圆和瑞郎受到了投资者的追捧而一路上扬.

日本当局在亚洲和欧洲交易时段的干预行动,将日圆/美元汇价从77.10附近打压至79.50开外的两周低点.日本经济财政大臣与谢野馨表示,政策制定者们有必要在七国集团(G7)或20国集团(G20)层面上将汇率问题作为一个全球性议题加以讨论.

就在东京此轮干预的前几天,日本当局就曾发出警告,称日圆汇价升幅过快,威胁到了日本从3月11日大地震中复苏的进程.