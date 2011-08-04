〔新兴汇市〕经济担忧打压坡元与韩元下跌,当局或进一步干预汇率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月4日电---坡元与韩元周四下跌,因投资者日益担忧全球经济放缓,削减了新兴亚洲货币的仓位,且之前日本当局干预汇市阻止日圆升值.
日本当局在市场估计抛售1.6万亿日圆,日央行也决定放松货币政策,此前瑞士亦致力于抑制本币的升势.由于担心全球经济状况,具有避险地位的日圆和瑞郎受到投资者的追捧而一路上扬.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。