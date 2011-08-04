〔新兴汇市〕经济担忧打压坡元与韩元下跌,当局或进一步干预汇率

路透新加坡8月4日电---坡元与韩元周四下跌,因投资者日益担忧全球经济放缓,削减了新兴亚洲货币的仓位,且之前日本当局干预汇市阻止日圆升值.

日本当局在市场估计抛售1.6万亿日圆,日央行也决定放松货币政策,此前瑞士亦致力于抑制本币的升势.由于担心全球经济状况,具有避险地位的日圆和瑞郎受到投资者的追捧而一路上扬.