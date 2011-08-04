韩国一犯罪组织雇用朝鲜黑客攻击韩国游戏网络--警方

(本文由路透中文网编译)

路透首尔8月4日电（记者 Jack Kim）---韩国警方周四称，韩国一犯罪组织雇用了逾30名朝鲜人驻在中国，盗取韩国游戏玩家的个人信息，并给予朝鲜500万美元来作为报酬。

朝鲜被指责传播流氓软件，导致政府机构与企业网站瘫痪，而且今年韩国一家银行遭遇网络袭击，导致其网络中断，韩方亦指责为朝方所为。

警方称，黑客们是朝鲜顶尖大学的毕业生，可能已轻易侵入一些机构的计算机网络，盗取敏感信息或者传播恶意软件。

他们还表示，已在韩国逮捕了15名招聘黑客的人。这些人招入黑客後，把他们安置在中国，以侵入韩国一巨大在线游戏网络，盗取用户个人信息。

警方称，韩国的犯罪组织利用这些信息来创造虚拟玩家，将它们的身份卖给想要提高获胜机会的网络游戏玩家。

警方亦称，身份出售收入中的55%都归于黑客，他们在中国的花销由韩国的犯罪组织成员来报销。

一名官员称，警方目前没有计划采取措施，去追捕那些朝鲜人。（完）